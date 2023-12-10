الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع رأى: 61 % من الأمريكيين يرفضون سياسة "بايدن" تجاه حرب غزة

غزة
غزة

أفاد استطلاع رأي لشبكة سي بي إس الأمريكية، برفض 61% من الأمريكيين سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكشف استطلاع الرأي أن نهج الرئيس بايدن تجاه إسرائيل نجمت عنه خلافات متزايدة داخل حزبه.

في السياق نفسه، قال بيرني ساندرز، السيناتور الأمريكي المستقل عن ولاية فيرمونت، إنه "سيكون من غير المسئول أن تمنح الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشرة مليارات دولار أخرى لمواصلة شن حربه الفظيعة ضد المدنيين.

وأضاف ساندرز في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "إسرائيل تخسر الحرب فيما يتعلق بكيفية نظر العالم إلى هذا الوضع غير الانساني”.

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عليه يوم الجمعة، قال ساندرز: "أنا أؤيد بقوة وأتمنى وآمل أن تدعم الولايات المتحدة قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة”.

فيما وتخضع إدارة جو بايدن، للتدقيق بعد أن تحايلت على الكونجرس في بيعها ما يقرب من 14400 قذيفة دبابات لإسرائيل، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

الأمريكيين جو بايدن الحرب قطاع غزة إسرائيل الكونجرس مجلس الأمن الدولي ساندرز

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