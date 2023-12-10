إقبال غير مسبوق.. الوطنية للانتخابات: "التصويت مستمر حتي آخر ناخب"

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت مستمرة في اللجان الفرعية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر المتواجدين بالمقار، نظرا للأقبال الغير مسبوق.

وأجرت الغرفة عمليات الهيئة، خلال مؤتمر صحفي الثالث لها على، مدار اليوم، إتصال مع رؤساء اللجان العامة للتأكيد من غلق اللجان بعد تصويت اخر ناخب، والتأكيد علي غلق اللجان وفق للأجراءات المتبعة، بعد انتهاء اخر ناخب داخل اللجان المتواجد بها كثافات.

وقال “بندراي” إنه تم غلق عدد كبير من اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت، ومازالت البعض الآخر مستمرًا في استقبال الناخبين حتي الان.

وشكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين لحرصهم علي الادلاء باصواتهم، مؤكدة استمرار عمل اللجان المتبقية حتي اغلاقها جميعا.

أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.