الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة الوطن يوضح أبرز فعاليات الفترة السابقة لحشد الشارع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أبرز الفعاليات التي تمت خلال الفترة السابقة وصولًا إلى اليوم وحشد الشارع المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "إنه منذ شهر يوليو الماضي تم انعقاد المكتب التنفيذي لحزب حماة الوطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ثم بعدها بدأت الأمانات النوعية وأمانات المحافظات في حملة للتثقيف السياسي عن فكرة المشاركة". 

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، خلال لقائه عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه بدءًا من التثقيف السياسي عن الحق الدستوري في الانتخاب وسبب ممارسته في هذا التوقيت، وسبب الدفع بفكرة ممارسة هذا الحق، وكيفية التعامل مع الشارع في كل فئة من الفئات من المرأة للشباب للعمال إلى أساتذة الجامعات إلى كل أطياف الشعب، متابعًا: "هنا بدأت حملة من الزخم في الأمانات النوعية في الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، وأمانات المحافظات عن مشاركة كل أطياف الشعب في هذه الانتخابات". 

وأوضح أنه كانت توجد حالة من الثقة طوال الوقت لما رأيناه في الفعاليات الخاصة بهذا الشأن في المحافظات، وكم المؤتمرات الشعبية التي كنا نرى فيها زخمًا من الناس كانت النسبة لنا أعدادًا مهولة وأعدادًا حقيقية تمثل بصدق الشارع المصري.

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