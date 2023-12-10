أبناء قرية قصير بخانس بقنا: لا نفوت فرصة التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت قرية قصير بخانس التابعة لمركزأبوتشت حشود من مواطنيها مختلف أعمارهم شاركوا اليوم في انتخابات الرئاسية.

وقال محمد عبد الفتاح الرميحي مسؤول الرقابة والمحاسبة بالبنك الزراعي المصري، إن أغلب مواطني قرية قصير بخانس يتمتعون بوعي حقيقي نتيجة لانها تتميز بنسبة عالية من الشباب المتحصلين على مؤهلات عليا، والدارسين في الجامعات المصرية فمنهم المهندس الطبيب والضابط والصحفي والمحامي والقاضي.

وأشار الرميحي إلى أن كبار عائلات القرية يشاركون الانتخابات الرئاسية ويحثون أفراد عائلاتهم من النساء والرجال على المشاركة الانتخابية كونها تمثل حق انتخابي أصيل لكل مواطن، وتدريب على ممارسة الحقوق السياسية كحق التصويت الانتخابي.

وأضاف ان عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت الانتخابي يصل لقرية قصير بخانس يصل إلى 5 آلاف صوت انتخاب، أدلى منهم في اليوم ما يقرب من الألف صوت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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