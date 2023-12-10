"صحة مطروح": مشاركة إيجابية فى العرس الديمقراطى وسط إقبال متواصل من العاملين بالإدارات الصحية

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن العاملين بصحة مطروح يسطرون ملحمة وطنية غير مسبوقة بإقبال حاشد متواصل للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع بجميع أرجاء المحافظة، ويرسمون لوحة فنية مبهرة مع انطلاق الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تدعم مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، عقب إدلائه بصوته مع انطلاق العرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع الانتخابي بمقر المدرسة الثانوية العسكرية بمطروح، إلى أهمية مشاركة جميع العاملين بالمديرية والإدارات الصحية في الانتخابات الرئاسية؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في سبيل تحقيق نهضة وتقدم وتطور مصرنا الحبيبة.

وأضاف "سالم" أن مشاركة جموع العاملين بالقطاع الصحى بأرجاء المحافظة تأتي في سبيل مواصلة نجاح التجربة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، والتي تلقي بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله.

ولفت إلى الصورة الحضارية الراقية التي قدمها العاملون بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات وذهابهم بكثافة عالية إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى لبدء الاستحقاق الرئاسى من أجل مصر الجديدة وفي سبيل المساهمة مع باقي أبناء الوطن في رسم لوحة وطنية راقية تنال الإعجاب والإشادة والثناء من دول العالم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.