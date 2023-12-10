رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى د.أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة اللغات المتميزة بأسوان الجديدة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى العموم والعاملون وطلاب الجامعة بأصواتهم تزامنًا مع أول يوم من الإنتخابات الرئاسية.

أشاد رئيس جامعة أسوان بمشاركة منتسبى الجامعة ومشاركة الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم.

وأكد أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

ورافق د.أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان كلًا من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك لتعزيز المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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