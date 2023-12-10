نائب محافظ أسوان تدلى بصوتها الانتخابى في لجنة نجع المنشية الإعدادية الجديدة

أدلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بصوتها الانتخابى فى مدرسة نجع المنشية الإعدادية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أنه بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم الاستعداد الجيد والكامل لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية من خلال توفير كافة أوجه الدعم اللوجستى داخل وخارج اللجان لخروج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.

وتابعت أن اللجان الانتخابية تشهد إقبالا كبيرا من مواطنى أسوان منذ صباح اليوم الأول، وهناك تزايد ملحوظ من المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.