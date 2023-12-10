إرادة جيل: المواطن بطل أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العالم لتحالف الأحزاب المصرية، إن الصورة التي شاهدنها في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية البطل الرئيسي فيها المواطن المصري ونشكره لمشاركته.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة cbc، أن اليوم بمثابة ملحمة وطنية والجميع شارك في الإدلاء بصوته بسعادة وراحة، مؤكدًا أن المواطن المصري فطن لمصلحته ومتكاتف ويعيش حياته الديمقراطية بحرية تامة ويمارس حقه الدستوري بالإدلاء بصوته في مشهد راقي ووسط حماية الشرطة المصرية.

اللجان الانتخابية شهدت حضور أسر كاملة

وأشار إلى أن اللجان شهدت تواجد أسر كاملة وسيدات مصر ثبت تواجدهم بكثافة والشباب الذي حرص على الإدلاء بصوته وكذلك ذوي الهمم الذين أدلوا بأصواتهم، مؤكدًا أن مشهد الانتخابات جميل ولم نراه من قبل ومتوقع أن يكون أفضل في الاعوام القادمة.