هل استطاعت الأحزاب الدفع بالمواطن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية؟.. مساعد حزب المؤتمر تجيب

كشفت الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، هل القوى السياسية والأحزاب استطاعت أن تدفع المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "إن دور الأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة زاد بصورة كبيرة جدًا، خاصة أننا أدركنا أن الحرب القادمة حرب الوعي، وليست حرب الآلة والدبابات".

وأضافت الدكتورة داليا الأتربي خلال لقائها عبر قناة dmc، أن خطتنا في حزب المؤتمر أننا عملنا على معركة الوعي ما بين ندوات وحوارات، معقبة: "شرفنا بالاشتراك مع التغطية في بعض الأعمال التي كان الهدف منها زيادة نسبة الوعي خاصة للشباب والمرأة".

وتابعت:"اشتغلنا على فئات كثيرة من الفئات المستهدفة، وبالتالي فإن المشهد الذي رأيناه اليوم في الانتخابات الرئاسية هو نتاج شهور من العمل على مستوى الأمانات، وكيفية افهام الجيل الحالي تاريخه من أجل صناعة المستقبل".