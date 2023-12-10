الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كنيستا مار جرجس وأبو سيفين في بورسعيد تخصصان أتوبيسات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

دفعت كنيستا مار جرجس ببورفؤاد، وأبو سيفين ببورسعيد بأتوبيسات إلى مقرات اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، لمساعدة الناخبين للوصول إلى اللجان الانتخابية بسهولة.

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وحرصت كنيستا مار جرجس وأبو سيفين على تخصيص لجان من شباب الكنيستين لمساعدة الناخبين في معرفة مقرات لجانهم الانتخابية منذ صباح باكر، كما حرصت اللجان السالف ذكرها أيضا على الاتصال هاتفيا بشعب الكنيسة لتشجيعهم على النزول والمشاركه في الانتخابات الرئاسية.

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ومن جانبهم، أكد كهنة كنيستي مار جرجس ببورفؤاد وأبي سيفين أن المشاركة في الانتخابات دور وطني وممارسة للحق الدستوري، ويجب أن يشارك كل مواطن مشاركة إيجابية ويدلي بصوته لتؤكد للعالم بأسره بأن المصريين على قلب رجلا واحد من أجل وطنهم الغالي مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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