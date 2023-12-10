الإمام الأكبر ورموز الأزهر الشريف يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من جميع أطياف الشعب وكان هناك حضورًا فعالًا من شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورموز الأزهر الشريف.

ونظم قيادات الأزهر مسيرة للذهاب إلى لجان الانتخابات مرتدين الملابس الرسمية المتعارف عليها وهي «العمامة والقفطان» لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع تحت شعار «صوت أمانة.. انزل وشارك»، وتقديم النصائح لهم لكيفية التصويت داخل صناديق الاقتراع.

وفي صباح أول يوم من الانتخابات الرئاسية 2024 أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، في سباق الانتخابات الرئاسية الذى انطلق اليوم الأحد من الداخل.

توافد علماء الأزهر الشريف على لجان الانتخابات

كما توافد علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الفردوس بحي الجمالية، إيمانا منهم بدورهم فى تقرير مصير مستقبل بلدنا وأمتنا.

وفي سوهاج توجه الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية وعدد كبير من مشايخ المنطقة الأزهرية بسوهاج، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، داخل اللجنة الانتخابية بمجمع على ابن أبي طالب النموذجي، من أجل ممارسة الاستحقاق الدستوري الهام للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وفي محافظة القاهرة بمدينة الشروق أدلى الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات الرئاسة، صباح اليوم، بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.