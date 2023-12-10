قيادات تعليم قنا يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024

حرص د. محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواجد مبكرًا مع مجموعات كبيرة من القيادات التعليمية منال عبدالوهاب، وكيل المديرية والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم أحمد، مدير عام التعليم الفنى ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية وأسامة قدوس، مدير العلاقات العامة وموظفى التربية والتعليم أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بقنا للذهاب إلى اللجان الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بجميع محافظات، ليكون يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 هو آخر أيام التصويت، فى اللجان الفرعية الموزعة فى مراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية.

أكد وكيل الوزارة على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتبلغ 286 مدرسة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتقديم كل الدعم، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه د. محمد السيد الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى من مديرى عموم الإدارات ومديري المدارس وجميع المعلمين والعاملين وإمدادها بالمستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وأكد وكيل الوزارة جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتبلغ 286مدرسة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتقديم كل الدعم، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.