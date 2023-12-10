عجوز من أمام لجنة سيلا بالفيوم: "أنا نزلت علشان بلدي"

أدلت الحاجة اعتماد عبد الحليم عبدالجواد، 78 عامًا، زوجة الشهيد فتحي عبدالرازق، ابن قرية سيلا، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في حرب اكتوبر 1973 بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيلا الابتدائية بمركز الفيوم وبرفقتها نجلها الوحيد عبدالرازق فتحي، مؤكدة حرصها على الإدلاء بصوتها باعتباره واجبًا وطنيا.

ودعت زوجة الشهيد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن ذلك حق أصيل لكل مواطن ويجب أن يدلي كل مواطن ومواطنة بآرائهم بكل حرية.

تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.