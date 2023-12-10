الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف رشاد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية

أشرف رشاد يدلي بصوته
أشرف رشاد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة بمقر لجنة المغتربين بالعاصمة الإدارية.

وقال النائب المهندس أشرف رشاد، في تصريحات له: "شرفت اليوم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة ". 

وأضاف النائب المهندس أشرف رشاد الشريف: "وشعرت بفخر شديد بما شاهدته اليوم من تسطير المصريين لعظمة حقيقية وملحمة وطنية ليست بجديدة عليهم، فهم دومًا يلبون نداء الوطن ويصطفون في كل مرة يستشعرون فيها الخطر".

وتوجه "رشاد" بتحية شكر وتقدير لرجال وسيدات وأبناء شعب مصر الأبيّ على هذا المظهر المشرف الذي قدموه باليوم الأول للإنتخابات.. وندعوهم لاستكمال الصورة العظيمة خلال اليومين المتبقيين".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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