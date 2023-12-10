الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد صبور: "نسب الإقبال اليوم عكست وعي المصريين بحقهم الدستوري"

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أدلى المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمدرسة فاطمة عنان الاعدادية بالتجمع الخامس.

وبعد الإدلاء بصوته، قال "صبور" في تصريحات له، إن إقبال المصريين على المقار الانتخابية في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، أظهر الاستحقاق الدستوري كمشهد حضاري أمام العالم شاركت فيه جميع فئات المجتمع الشباب والمرأة وكبار السن.

وتابع: “المشهد اليوم يعكس وعي المصري ومعدنه الثمين الذي يظهر في الأوقات الصعبة، وقدرته علي صناعة مستقبل هذا الوطن”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري أثبت أنه علي قدر المسئولية وأنه يعي التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، متوقعا أن يواصل الشعب المصري الاقبال الكثيف علي مدار اليومين القادمين ليسجل بأصواته ملحمة في حب الوطن.

ودعا “صبور” المواطنين لمواصلة الاحتشاد والاصطفاف خلف الدولة من أجل تلبية الاستحقاق الانتخابي والحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن،. حتي يتمكن من مجابهة التحديات الخارجية التي تواجهه.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

نواب التنسيقية يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

رئيس حزب المصريين الأحرار يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

النائب فرج فتحي فرج ينظم مسيرة بالبدرشين لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات حزب التجمع ترصد إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية

الشباب يبنون مستقبلهم.. ويشاركون بكثافة فى انتخابات الرئاسة بالمعادى (فيديو)

قبل الاستحقاق الرئاسي.. كيف مهد الحوار الوطني الطريق لإصلاح سياسي شامل؟

«المصري للفكر والدراسات» يُصدر ورقة بحثية حول انتخابات الرئاسة 2018

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل