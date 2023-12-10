أحمد صبور: "نسب الإقبال اليوم عكست وعي المصريين بحقهم الدستوري"

أدلى المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمدرسة فاطمة عنان الاعدادية بالتجمع الخامس.

وبعد الإدلاء بصوته، قال "صبور" في تصريحات له، إن إقبال المصريين على المقار الانتخابية في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، أظهر الاستحقاق الدستوري كمشهد حضاري أمام العالم شاركت فيه جميع فئات المجتمع الشباب والمرأة وكبار السن.

وتابع: “المشهد اليوم يعكس وعي المصري ومعدنه الثمين الذي يظهر في الأوقات الصعبة، وقدرته علي صناعة مستقبل هذا الوطن”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري أثبت أنه علي قدر المسئولية وأنه يعي التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، متوقعا أن يواصل الشعب المصري الاقبال الكثيف علي مدار اليومين القادمين ليسجل بأصواته ملحمة في حب الوطن.

ودعا “صبور” المواطنين لمواصلة الاحتشاد والاصطفاف خلف الدولة من أجل تلبية الاستحقاق الانتخابي والحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن،. حتي يتمكن من مجابهة التحديات الخارجية التي تواجهه.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.