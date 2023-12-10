"الخارجية الأمريكية": على إسرائيل الاهتمام بحماية المدنيين خلال حربها على غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، ضرورة حماية المدنيين خلال العدوان الإسرائيلي الذي تشنه على قطاع غزة.

وقال بلينكن: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أهمية كبيرة لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاج إليها. وكما قلت، أعتقد أن النية موجودة، لكن النتائج لا تظهر نفسها دائمًا"، جاء ذلك خلال لقاء على قناة سي إن إن الأمريكية.

وتابع: "يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الأمر لحماية نفسها، ولمنع حدوث السابع من أكتوبر مرة أخرى. ولكن أثناء قيامها بذلك، من الضروري حماية المدنيين".

وفي الشهرين الماضيين، قتلت إسرائيل أكثر من 17700 فلسطيني، من بينهم أكثر من 7100 طفل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الجمعة الماضي، من أجل إفشال مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.