الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج تدريبي لطلبة كلية الزراعة في الإنتاج النباتي

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية

نظّم معهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، برنامج تدريبي لطلبة كلية الزراعة جامعة القاهرة تخصص انتاج نباتي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور رمضان محمد وكيل المعهد للارشاد والدكتور الفونس جريس زاخر وكيل معهد بحوث البساتين لشئون الإنتاج.

طلاب كلية الزراعة

واستقبل معهد بحوث البساتين 36 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة جامعة القاهرة ويرافقهم أعضاء هيئة التدريس وهم سحر سميح طه أميمة درويش صالح احمد سعيد عبد الله وشمل التدريب على التعرف بأقسام بحوث الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة وأهميتها ومدى التقدم فى انتاج محاصيل الخضر المختلفة وكيفية انتاج تقاوى الخضر المحلية من خلال البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى.

خلال اليوم، قام د.محمد عراقى ود.محمد مصطفى والدكتور ولاء محمد رضا بالتدريب العملى للطلاب فى معمل زراعة الأنسجة التابع لمشروع انتاج الهجن المحليه ومعرفتهم بكافة الخطوات المختلفة لإنتاج تقاوى البطاطس وقام الطلبة بالأعمال المختلفه بأيديهم، بالتعاون مع قسم البطاطس والتربية ونأمل في مزيد من التعاون بين معهد البساتين والجامعات المصرية.

البحوث الزراعية تنظم برنامج تدريبي لطلبة كلية الزراعة الانتاج

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