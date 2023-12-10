المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد انتظام التصويت بمقار لجان كفر الشيخ

تفقد المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، مقر اللجنة الانتخابية بـ"مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي" قسم أول محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك في ختام جولاته التفقدية لفعاليات اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، رفقة عدد من نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري.

وتواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويقوم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات المركزية، بمتابعة جميع المخلفات والمشاكل، التي يرصدها منسقي حملتنا الانتخابية، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك للعمل على حلها.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.