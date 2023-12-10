رئيس جامعة المنصورة: المشاركة الفعالة للطلاب في الانتخابات الرئاسية تعكس وعيهم الوطني

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المشاركة الفعّالة لمنتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، تعكس وعي الطلاب بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم، مشيرًا إلى أن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وأن الشعب المصري بمختلف أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة، لمقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بالقرية الأولمبية بالجامعة؛ لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد عبداللطيف، أمين عام الجامعة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.