الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوتون تاون يتقدم على مانشستر سيتى بهدف فى الدورى الإنجليزى

لوتون تاون ضد مانشستر
لوتون تاون ضد مانشستر سيتي

تقدم لوتون تاون على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق أديبايو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها تاوسيند من الجهة اليمنى، ليتقدم لوتون بهدف دون مقابل.

ويغيب عن لقاء اليوم الثنائي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو عن صفوف السيتي للإصابة، بينما عاد للتشكيل الأساسي جاك جريليتش ورودري.

تشكيل السيتي.. غياب هالاند ودوكو.. ألفاريز يقود الهجوم أمام لوتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، سيلفا

خط الهجوم: جريليتش، ألفاريز، فودين

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون على ملعب كنيل روث رود، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويمتلك مانشستر سيتي فى رصيده 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة مثلها.

فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر في قاع الترتيب وأول مراكز الهبوط برصيد 9 نقاط، فقط  جمعها من 15 مباراة.

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد فشله فى تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، قبل أن يخسر من أستون فيلا.

لوتون تاون مانشستر سيتى الدورى الانجليزى أديبايو تاوسيند

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