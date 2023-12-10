الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نائب محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ بورسعيد
نائب محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة «الهيئة الاقتصادية»، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري.

وأعرب نائب المحافظ عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، كما أكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة برئاسة محافظ بورسعيد لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

 

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