نائب محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة «الهيئة الاقتصادية»، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري.

وأعرب نائب المحافظ عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، كما أكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة برئاسة محافظ بورسعيد لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية لحظة بلحظة.