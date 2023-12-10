"بنك مصر" يحصد 3 شهادات جديدة في أنظمة الجودة من EUROCERT

تسلّم عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 3 شهادات جديدة في أنظمة الجودة الأيزو وهى إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000:2021 نظام إدارة الامتثال 37301:2021ISO، إدارة المشتريات المستدامة ISO 20400:2017 من قبل شركة EUROCERT طبقًا للمواصفات والمعايير المتخصصة في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار تأصيل تفوقه وريادته للقطاع المصرفي المصري وتدعيم ممارساته للمعايير الدولية في الحوكمة والامتثال والاستدامة.

وقام المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة NES بتسليم الشهادات وتعد شركة NES الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة EUROCERT طبقًا للمواصفات والمعايير الأوربية المتخصصة في هذا المجال، وقد تم التسليم في احتفالية مهيبة تم تنظيمها بمقر بنك مصر، بحضور ديميتريس بابادوبولوس، مفوض رئيس الجهة المانحة الأوروبية يوروسيرت ولفيف من رؤساء القطاعات وقيادات البنك والشركة والخبراء في مجال الجودة.

كما شهدت الاحتفالية قيام أمينة عثمان نائب رئيس مجلس ادارة شركة NES بتكريم الزملاء بالقطاع الإداري ببنك مصر لنجاحهم المتميز والمساهمة في حصول بنك مصر على 6 شهادات للأيزو، حيث تم تجديد الثقة للقطاع الإداري في الشهادات الثلاثة السابقة وهي نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015، نظام إدارة البيئة ISO 14001: 2015، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنيةISO 45001: 2018 ، هذا ويتم التجديد والمنح بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الإدارة العالمية.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادات يعتبر بمثابة إشادة دولية باستراتيجية البنك نحو مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة في 3 مجالات مجتمعة جدد هم (الحوكمة المؤسسية/ نظام ادارة الامتثال / المشتريات المستدامة ) بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من البنك لقاعدة عملائه العريضة، حيث يُعد الحصول على هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الامثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الانفاق، حيث تعد هذه الشهادات بمثابة تأكيد واضح على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاسًا لريادته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

كما أكد أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى تبوء مكانة متميزة ورائدة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على مستوى البنوك المتميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن يكون هذا التميز على كافة محاور الأداء، ويأتي الأداء المرتبط بالحوكمة والالتزام والتنمية المستدامة على رأس أولويات البنك واهتماماته، مؤكدًا الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.

ويسعى بنك مصر دائمًا على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة ويحرص البنك دائمًا على الاهتمام بصحة وسلامة الموارد البشرية وإدارة البيئة وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والاستدامة طبقًا للمعايير الدولية وتحقيق رؤية وإستراتيجية الدولة، والاستمرار في توفير جميع الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة.