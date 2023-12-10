الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ الغربية يتابع سير العملية الانتخابية فى عروس الدلتا من خلال الجولات الميدانية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، لجان الانتخابات الرئاسية فور انطلاق عملية الاقتراع  بمركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتابع رحمي سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان "لجنة المغتربين بمحطة قطار سكك حديد طنطا، اللجنة الانتخابية بالمعهد الديني الأحمدي بطنطا، لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولى الابتدائية، لجنة المغتربين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شونة دفرة، لجنة المغتربين بمبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، لجنة المغتربين بهدسة ري قبلي كفر الزيات".

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب من خلال الجولات الميدانية، ومن خلال المتابعة اللحظية، من خلال مركز السيطرة الأجواء الانتخابية بداية من فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المحافظ  إلى توافر الإمكانات غير المسبوقة داخل المركز، لكونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، وهو الذي يساهم في الوقوف اللحظي على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، فضلًا عن تذليل أي معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقي المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأشاد محافظ الغربية  بوعى المواطنين الذى ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفاعلية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
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