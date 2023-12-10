الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيسكوف: هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الإمارات والسعودية

بيسكوف
بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت آفاقا واسعة للتعاون، وأن هناك إرادة سياسية من جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.

وأوضح بيسكوف، أن اهتمام الكثيرين في العالم وخاصة في المنطقة نفسها انصب على اتصالات بوتين هذه، إذ إن كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية شريكان مهمان جدا لنا في العالم العربي، وتضطلعان بدور رئيسي في استقرار أسواق الطاقة الدولية، ولهما تأثير كبير على جميع الشؤون الإقليمية.

وأضاف: لقد أظهرت هذه الاتصالات أن الآفاق واسعة، والإرادة السياسية من جميع الأطراف موجودة لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك هناك الكثير من العمل.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، الإمارات والسعودية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف الإمارات السعودية بوتين

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