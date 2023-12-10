لافتات إرشادية لذوي الهمم على أبواب اللجان الانتخابية (صور)

حرص منظمي اللجان الانتخابية على توفير لافتات إرشادية لذوي الاحتياجات الخاصة على أبواب اللجان، مما يساعدهم على التصويت بشكل صحيح وعدم إبطال أصواتهم، وكان داخل تلك اللافتات إشارات توضيحية لذوي الهمم لمعرفة كيفية الإدلاء بأصواتهم.

وكان بجانب لافتات ذوي الهمم لافتات أخرى لتوعية المواطنين وعدم إبطال أصواتهم أثناء الإدلاء به، وكان رجال الأمن ينظمون الناخبين أمام اللجان تجنبًا لحدوث زحام بينهم أو حالات اختناق.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.