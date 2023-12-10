الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"أنتي الأهم" تدعو سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة داليا غزلان
الدكتورة داليا غزلان

نشرت الصفحة الرسمية لحملة “أنتي الأهم” فيديو لداليا غزلان لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتورة داليا غزلان أن مصر تشهد في هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية.

وأضافت ان الهدف هو إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

https://www.instagram.com/reel/C0qkn1fN35D/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

والجدير بالذكر، تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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