المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد (صور)

اصطف العشرات من شباب العاملين بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، في طوابير أمام اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدين حرصهم على الحضور من أجل رسم مستقبل جديد لمصر.

وأكد العمال أنهم جاءوا إلى لجنة المغتربين للمشاركة في الانتخابات، خاصة أنهم من أبناء المحافظات المجاورة، مؤكدين أن حرصهم على المشاركة ينبع من إحساسهم بوجود نهضة صناعية واقتصادية ملموسة يجب أن تكتمل من اجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويدلي 533 ألفًا و233 ناخبًا، بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة بورسعيد، وذلك في 67 مقرًا انتخابيًا في 75 لجنة فرعية و5 لجان مغتربين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد