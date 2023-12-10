الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب علاء عابد: احتشاد المواطنين للتصويت مشهد حضارى غير مسبوق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة واكتوبر وامبابة بمحافظة الجيزة.

وأشاد وفد البرلمان العربي بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية في مشهد غير مسبوق.

  ما يحدث في مصر يمثل ممارسة ديمقراطية غير مسبوقة

وأوضح وفد البرلمان العربي، أن ما يحدث في مصر يمثل ممارسة ديمقراطية غير مسبوقة، وإقبال المواطنين دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وأكد النائب علاء عابد، في تصريحات له على هامش تفقد وفد البرلمان العربي لمقار اللجان الانتخابية، أن الشعب المصري دائما مثال للفخر والاعتزاز بوقوفه خلف القيادة السياسية.

وتابع النائب علاء عابد أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين، نظرا لأن الشعب المصري أحس بالخطر وأن الأمن القومي المصري له رئيس يحميه.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن وفد البرلمان العربي سيستكمل متابعة الانتخابات الرئاسية والمرور على اللجان الانتخابية في باقي المحافظات اليوم وغدا وبعد غد.

مصر تنتخب الرئيس 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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