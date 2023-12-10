نواب التنسيقية يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية بأصواتهم من محافظات الجمهورية.

وأدلى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وأدلى النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بصوته في محافظة الشرقية، بمركز مدينة ههيا في مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.

كما أدلىت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، بصوتها في مدرسة رفاعة الطهطاوي في مدينة نصر.

وأدلت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، بصوتها في محافظة القليوبية، بمدرسة الشهيد أحمد شعلان الابتدائية في شبرا الخيمة.

وأدلى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بصوته في مدرسة بيجام الثانوية للبنات في محافظة القليوبية.

كما أدلت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوتها في مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

03105021-9f94-4e67-8372-162d4185fb9c

28f80951-7890-4699-b146-9f8b3f1ec058 (1)

28f80951-7890-4699-b146-9f8b3f1ec058

3d6750ad-7a8f-4691-8d53-4f6e753e9f63

2f006e05-d110-4d9a-b05b-ffdf29818b9b