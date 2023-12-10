الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نواب التنسيقية يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

أدلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية بأصواتهم من محافظات الجمهورية. 

وأدلى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة بمدينة بنها في محافظة القليوبية. 

وأدلى النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بصوته في محافظة الشرقية، بمركز مدينة ههيا في مدرسة مصطفى كامل الابتدائية. 

كما أدلىت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، بصوتها في مدرسة رفاعة الطهطاوي في مدينة نصر. 

وأدلت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، بصوتها في محافظة القليوبية، بمدرسة الشهيد أحمد شعلان الابتدائية في شبرا الخيمة. 

وأدلى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بصوته في مدرسة بيجام الثانوية للبنات في محافظة القليوبية.

كما أدلت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوتها في مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

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