بالبلونات الملونة.. الأطفال يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

في الوقت الذي تحدد القوانين واللوائح الخاصة بالانتخابات الرئاسية الشروط والقواعد المحددة لمن له الحق في المشاركة في الانتخابات كان للأطفال بعض الوسائل للتعبير عن مشاركتهم فيها حتى ولو بغير الإدلاء بصوتهم ولكن على طريقتهم الخاصة.

رفع الأعلام المصرية والرقص على أنغام الأغاني الوطنية الشهيرة، وكذلك إطلاق “البلالين” كانت تلك طريقتهم للتعبير عن الفرحة ووضع بصمتهم الفريدة البرئية في العملية الانتخابية.

فقد شهدت العديد من اللجان الانتخابية اصطحاب الكثير من الآهالي لأطفالهم وظهور علامات السعادة على هؤلاء الأطفال على الرغم من أنهم قد حضروا مع ذويهم باكرًا.

تقول سميرة إبراهيم إحدى الأمهات عن ابنتها ريم 7 سنوات إنه على الرغم من أن ابنتها أجازة اليوم من مدرستها إلا أنها حرصت على أن تقطع تلك الأجازة وتذهب مع الأم إلى اللجنة الانتخابية في الصباح الباكر" صحيت من النوم بدري وقالت لي يالا يا ماما نلروح ننتخب وهي مبسوطة"، متابعة بابتسامة " على الرغم إن احنا في العادي بنصحيها بالعافية".

وقد أكدت الطفلة ريم لـ"الدستور" أنها سعيدة بنزولها مع والدتها للانتخاب كما أوضحت أن أمر الاستيقاظ مبكرًا لم يزعجها اليوم على الإطلاق، فهي تحب أن تعرف أكثر عن الانتخابات وكيفية إجرائها موضحة أنها كانت قد حضرت نموذجًا تجريبيًا مصغرًا لها في مدرستها ولكنها أرادت اليوم أن تراه على الطبيعة.

وتعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أيام

ومن ناحيتها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.