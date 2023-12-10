عمال شركة الحفر الحديثة يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

شارك العاملون في شركة الحفر الحديثة “سينوثروه” في التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

عمال الحفر يشاركون في انتخابات الرئاسة المصرية

يأتي ذلك في إطار جو وطني مليء بالحماس، وسط سباق رئاسي يعبّر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، وذلك ضمن أجواء ديمقراطية شاملة.

مراكز الاقتراع

وتوجه العاملون في شركة الحديثة للحفر إلى مراكز الاقتراع، حيث أدلوا بأصواتهم في المقرات الانتخابية، للمساهمة في العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس محمد الجيوشي، أن مشاركة العاملين في الشركات في هذا الاستحقاق الرئاسي تنطلق من مسؤوليتهم الوطنية وإيمانهم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث البارز والفريد في تجربة الحياة الديمقراطية.

رؤية مصر 2030

وشدد على أن مصر قد قطعت مسافات طويلة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ويرى أن المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الرئاسي تعكس التزامهم بالمضي قدمًا في رحلة بناء مصر الجديدة، والتي تسعى إلى استكمال مسارها لتحقيق أهداف التنمية والبناء المستدام.

وأوضح اللواء ماجد الأشقر، مدير أمن الشركة، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتنسيق الفعّال مع جميع المواقع في جميع المحافظات، مؤكدًا أن هذه الغرفة تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة، ابتداءً من فتح باب الاقتراع والفرز، وصولًا إلى إعلان النتائج.

نقابة شركة الحديثة للحفر

وأكد رفعت غزالة، رئيس نقابة شركة الحديثة للحفر، أن مشاركة العاملين في الشركة وتواجدهم وإدلاؤهم بأصواتهم في الحدث الانتخابي يشكلون عرسًا ديمقراطيًا، حيث تعتبر هذه المشاركة رسالة واضحة وتعبيرًا مباشرًا عن وحدة الصف المصري.

وتظهر هذه المشاركة التضامن والتلاحم الوطني، حيث يقف الشعب جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة، بغرض خلق حاضر أفضل ومستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم.