الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيمن يونس يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أيمن يونس
أيمن يونس

أدلى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، داخل لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد.

وقال أيمن يونس إن الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني؛ لأن المشاركة تعني أن المصريين يشعرون بوجودهم ويحرصون على مصلحة بلدهم.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

ولفتت إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية ايمن يونس الزمالك عبد الفتاح السيسي مركز شباب الشيخ زايد

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