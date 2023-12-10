الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاب لـ"الدستور": الرئيس السيسى هو مُخلصنا (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

وجّه الشاب محمد خالد، صاحب الـ19 عامًا، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي من المقرر إجراؤها اعتبارًا من اليوم. 

وصرح "خالد" لـ"الدستور" قائلًا: "نزلت اليوم لأنتخب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولنقول له إننا شباب مصر ندعمك بكل قوة، إننا شباب المستقبل ونريد دعمك لتحقيق أحلامنا، نحن ننزل اليوم لنعلن عن صوتنا للعالم كله، ونقول للرئيس إننا جميعًا خلفك وأيدينا متحدة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مُخلصنا".

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