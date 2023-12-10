المرشح الرئاسي حازم عمر: "انزلوا انتخبوا.. مش مهم هتختاروا مين"

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عدد من اللجان داخل مدينة المنصورة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وناشد عمر المواطنين بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع قائلاً: "انزلوا انتخبوا، مش مهم هتختاروا مين، المهم تشاركوا في الانتخابات".

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري على ضرورة التزام حملته الانتخابية ومندوبيه بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.