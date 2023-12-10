توافد كبير من المواطنين على لجان محمد نجيب بالإسكندرية للتصويت في انتخابات الرئاسة

شهدت مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، توافد كبير الناخبين على لجان الانتخابات وسط وفرحة عارمة علي الاغاني الوطنية، داعيين المواطنين بالنزول الي المشاركة للتصويت لاختيار رئيس مصر القادم.

وقال محمود احمد، عامل، إن اليوم عرس ديمقراطي لاختيار الرئيس الذي يمثلنا ويحافظ علي وطنه وشعبه، مشيرا إلى أنه يجب على الشباب تشجيع بعضهم والنزول الي اللجان لا صوتك بيفرق وأمانه.

وأضاف نبيل محمد، موظف: بدعوا جميع الموظفين والعاملين بالنزول والمشاركة في الانتخابات وكل واحد يختار المرشح الذي يقتنع به المهم أنه يشارك ويكون إيجابي حتى تسير عمليه الإنتاج في البلد وتصبح في تقدم مستمر.