الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب العدل يصدر تقريره الأول عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

حزب العدل
حزب العدل

أصدر حزب العدل تقريره الأول عن متابعة الانتخابات المصرية بالداخل، إذ حرص مندوبو الحزب على التواجد أمام عدد كبير من اللجان، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات أو مخالفات.

ويتابع حزب العدل العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب، و25 غرفة مركزية بـ18 محافظة.

إقبال كبير وتوافد عدد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من أول أيام التصويت

ورصدت غرف عمليات الحزب إقبالا كبيرا وتوافد عدد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من أول أيام التصويت، في محافظات الإسكندرية وأسوان والإسماعيلية وسوهاج وكفر الشيخ ومدينتي المحلة الكبرى وسمنود بمحافظة الغربية، وكذا الخانكة بمحافظة القليوبية.

ودعا حزب العدل جموع المصريين لممارسة حقهم الدستوري والقيام بواجبهم الوطني، والمشاركة في الانتخابات بنا يثبت مدى وعي المصريين بأهمية المشاركة السياسية كخطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي التى دفع المصريين أثمان باهظة من أجل تحقيقه.

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