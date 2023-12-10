أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الحرية بمنطقة الأزبكية، وطالب الأهالي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لتحديد مستقبل أفضل لهم ولذويهم.

وشهدت اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قِبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.