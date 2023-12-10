جيش الاحتلال: أجلينا 60 مصابًا من منطقة القتال بغزة الأسبوع الماضى

أعلن جيش الاحتلال عن إجلاء 60 مصابا من منطقة القتال بغزة الأسبوع الماضي، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

يذكر أن المركز الفلسطيني للإعلام نقل عن مصدر قيادي في القسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان.

وتقصف قوات الاحتلال، برًا وبحرًا وجوًا، مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التى لم يتم الإعلان عن تمديدها.