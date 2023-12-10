الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة عدد من الجنود إثر إطلاق طائرات مُسيرة من لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة عدد من الجنود إثر إطلاق طائرات مُسيرة من لبنان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

 المعارك بشمال قطاع غزة

وكان موقع "هيئة البث الإسرائيلية" أعلن، الأسبوع الماضى، عن إصابة أكثر من 100 جندى بالعمى، إما جزئيًا وكليًا، جراء انفجارات ناجمة عن المعارك بشمال القطاع. 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة، تتكتم سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق عن خسائرها البشرية، ووصل إجمالى قتلى الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 420 جنديًا وضابطًا، من بينهم 97 منذ إعلانها عن الحرب البرية ضد القطاع.

الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق طائرات طائرات مسيرة لبنان

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