الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": تعرض 500 مركز صحي في غزة والضفة لهجمات إسرائيلية

غزة
غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعرض نحو 500 مركز صحي في قطاع غزة والضفة لهجمات إسرائيلية والنظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

انهيار النظام الصحي في قطاع غزة

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الأحد، من أثر "كارثي" على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن "تأثير النزاع على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

الصحة العالمية غزة مركز صحي قطاع غزة هجمات إسرائيلية

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