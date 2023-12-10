غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا إقبالًا كثيفًا فى معظم المحافظات ولا يوجد أى مخالفات انتخابية مؤثرة حتى الآن 

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية، ويبلغ عدده نحو قرابة ٢٠ ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين، ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى تغطى كل اللجان على مستوى الـ٢٧ محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة، والتأكد من تطبيق كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد رصد متابعو الغرفة كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية، دون أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقد فتحت جميع اللجان في موعدها باستثناءات طفيفة تأخر بها فتح بعض اللجان ولمدد زمنية محدودة تتراوح من عشر دقائق إلى نصف ساعة، ثم انتظم سير العملية الانتخابية، مع توافر ساتر يدلي الناخب خلفه بصوته دون إطلاع أحد عليه، وتوافر الحبر الفسفوري في كل اللجان، ودون حدوث أي توجيه للناخب باختيار أي مرشح.

وتُجرى عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى، في ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، ويتابع العملية الانتخابية:

- ٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيًا يتابعون الانتخابات.

- ١٤ منظمة دولية بـ٢٢٠ متابعًا.

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا.

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ٥٢٨ متابعًا.

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ٤٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا.



وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً، للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.