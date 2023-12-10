نائب محافظ القاهرة تتابع انتظام سير العملية الانتخابية بالمقار الانتخابية بحي المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في جولة تفقدية موسعة اليوم شملت عدة لجان وسط توافد واقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الإقبال على لجان حي المقطم ومنها لجنة مدرسة عمار بن ياسر ومدرسة عمر بن عبد العزيز بحضور العميد أحمد أبو بكر وأجهزته التنفيذية للاطمئنان على تيسير كافة الإجراءات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الي أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن وذوي القدرات والهمم لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت مع العمل علي تذليل كافة العقبات وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين.

وأكدت على انتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بلجان المنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من السادة رؤساء الاحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بتقديم يد العون والدعم وتذليل كافة التحديات للمضي قدما لحين انتهاء العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.