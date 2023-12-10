رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة أعضاء هيئة التدريس للتصويت في انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مسيرة حاشدة نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر للطلاب أبناء الجامعة الوافدين من المحافظات الأخرى للوصول إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسة للإدلاء بأصواتهم، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، حيث حمل الطلاب الإعلام وهم يهتفون "تحيا مصر".

وأكد رئيس الجامعة على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، كما حث منسوبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات خلال الفترة من اليوم 10-12 ديسمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات وللتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر باعتبارها استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.