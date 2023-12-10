رؤساء الكنائس يدلون بأصواتهم في أولى أيام الأنتخابات: واجب وطني

حرص عدد من رؤساء الكنائس والأساقفة في أولى أيام انتخابات الرئاسة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم الأحد.

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح امي الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد."

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين شباب وكبار إلى الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزء من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية."

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.

الطائفة الإنجيلية

ومن جهته شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

الأسقفية

ومن جهته دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلي بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

كما أدلى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت صباح اليوم الأحد 10ديسمبر 2023 م ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالمدرسة الفندقية المتقدمة بنات بالعباسية.

الأنبا مرقس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية



ادلى صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بلجنة مدرسة النصر الابتدائية الخاصة بمدينة القوصية. كان فى استقبال سيادة المطران النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات الحزبية والتنفيذية. وقد رافق الاب المطران فى القيام بالادلاء بصوته الانتخابي القمص انطون رزق الله والاب اندراوس عوض والاب يوحنا ماهر واعضاء لجنة العلاقات العامة بالمجلس الراعوي للكاتدرائية د. رامى مرزق ومايكل ممدوح.



ودعت إيبارشية نجع حمادي الأقباط إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ اليوم وتسمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: «فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ»، (يع 4: 17)، وحثت المواطنين على التصرف بإيجابية قائلة «كن إيجابيًا وقم بواجبك الوطني وشارك أنت وأسرتك وأصدقائك في الانتخابات الرئاسية».

وأوضحت الإيبارشية أنّ الكنائس ستوفر أتوبيسات لنقل السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمقر لجانهم الانتخابية، وذلك على مدار أيام الانتخابات.

وتأتي دعوة إيبارشية نجع حمادي في سياق حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في الحياة السياسية المصرية، حيث تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.

الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مشاركة رؤساء الكنائس فى الانتخابات الرئاسية 2024

مشاركة رؤساء الكنائس فى الانتخابات الرئاسية 2024