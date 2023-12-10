الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عظيمات مصر.. دور بارز لرائدات المجتمع في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

لعبت حملة "بلدي أمانة" التي كان قد أطلقها المركز القومي للمرأة منذ عدة أشهر، دورًا كبيرًا في توعية الفتيات والسيدات بأهمية دورهن في المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي يعد اليوم الأحد أول أيامها، وذلك ظهر من خلال توافد عدد كبير من الفتيات والسيدات من مستهدفي هذه الحملة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بآرائهن ومشاركتهن في مصير وطنهن.

15 ألف رائدة لتوعية السيدات والفتيات بضرورة مشاركتهن

وأشارت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين قباج  في حديثها الإعلامي اليوم أثناء إدلائها بصوتها الانتخابي إلى الحملة موضحة أنه قد تم تخصيص 15 ألف رائدة من رائدات العمل الاجتماعي لتوعية السيدات والفتيات في عدد من القرى والمحافظات بأهمية دورهن وضرورة مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الوزيرة أن دور الرائدات المجتمعيات جاء ضمن حزمة من التسهيلات التي قدمت لعدد من فئات المجتمع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي مثل الفئات ذوي الهمم وذوي الإعاقات وكبار السن.

و حملة "بلدي أمانة" هي حملة مجتمعية تهدف إلى زيادة الوعي لدى أهالي المناطق المختارة وتعريفهم بأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما تهدف إلى التوعية بأهمية مشاركتهن في أنشطة المجتمع المختلفة وإبراز أدوراهن.

بلدي أمانة

وتأتي حملة “بلدي أمانة” ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة وذلك داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وتعتمد الحملة على طرق الأبواب في توعيتها للسيدات والفتيات، كما تشهد مشاركة متميزة لرائدات المجلس القومي للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى وكذلك مجموعة من الشباب المتطوعين، وأيضًا ميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالإضافة إلى مجموعة متميزة من القيادات الدينية وعلماء ورجال الدين المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

والانتخابات الرئاسية 2024 تجرى داخل مصر وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وقد بدأ التصويت من التاسعة صباحًات ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، وحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ومن جانبها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كذلك أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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