"حماة الوطن": الإقبال الكثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة يؤكد وعى المصريين

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع.

وأكد الحزب أن هذا الإقبال يؤكد وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن، لا سيما في ظل التحديات العالمية.

الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع رسالة للعالم بأن المصريين جميعًا يلبون نداء الوطن

وتابع أن الإقبال الكثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع، وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي، رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن.

وفي ذات السياق، أشاد حزب حماة الوطن بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم عمليات الاقتراع، وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الدور العظيم الذي يقوم به قضاة مصر الأجلاء في الإشراف على العملية الانتخابية.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم: (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).