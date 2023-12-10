الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إسحق داعيًا للمشاركة بالانتخابات: المسيح كان وطنيًا وأحب وطنه فلسطين

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

يحتفل المصريون، اليوم، بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

المسيح كان وطنيًا 

ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي صباح اليوم، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

حيث قال إن المشاركة الإيجابية هي واجب وطني وقومي، وجزء لا يتجزأ من أركان دولة المواطنة الصحيحة، وجزء مهم في الحياة المسيحية، لأن السيد المسيح نفسه أحب وطنه فلسطين، من كل قلبه، وكان هو والقديس يوسف النجار والسيدة مريم العذراء يخضعون بكل حب إلى قوانين البلد الذي احتواهم.

والمسيح نادى بالخضوع للقوانين حينما َأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ». فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ. (مر 12: 17)، كما أن هناك توصيات صدرت عن القديس بولس الرسول في رسالتيه إلى أهل وشعب رومية وتلميذه تيموثاوس نادى خلالها بضرورة محبة الوطن إذ قال: "لِتَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ الله.. فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْ تُقَامَ طَلِبَاتٌ وَصَلَوَاتٌ وَابْتِهَالاَتٌ وَتَشَكُّرَاتٌ لأَجْلِ جَمِيعِ النَّاسِ لأَجْلِ الْمُلُوكِ وَجَمِيعِ الَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبٍ، لِكَيْ نَقْضِيَ حَيَاةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً فِي كُلِّ تَقْوَى وَوَقَارٍ".

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ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبدالفتاح السيسي- رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران- رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة- رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر- رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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