الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: على المصريين اختيار "القوى الأمين"

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.

وأكد المفتي، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكم كل ناخب ضميره عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القوي الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

وأهاب المفتي بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الانتخابات الرئاسية الشعب المصري

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