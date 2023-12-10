رئيس جامعة المنصورة: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

أدلى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في مقر لجنته الانتخابية في اللجنة الفرعية الموجودة في مدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني وفقًا للدستور.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية.

ودعا الشباب وجميع من لديهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى الحفاظ على حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، بعد أن كفل لهم الدستور عدة حقوق تمكنهم من المشاركة في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأكد أن المشاركة الفعالة تضمن تحقيق الديمقراطية والشفافية وتمكين الشباب بشكل حقيقي.

وجه رئيس جامعة المنصورة الدعوة لمنسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وأيضًا لجموع الشعب المصري، للنزول وممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي تعزز مسيرة مصر الوطنية.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يتولى فيها القضاء الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، حيث يشرف على كل صندوق قاضٍ، مما يؤكد حيادية وشفافية الانتخابات الرئاسية، كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر أمنًا وسلامًا.