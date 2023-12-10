مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

أعلنت الفنانة مادلين طبر عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024.

وقالت "مادلين" لـ"الدستور": "إحنا في ضهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للآخر عشان يكمل مشواره ومسيرته وخطته في بناء مصر ومستقبلها، بالإضافة إلى مساهمته ودوره القوي في حل القضية الفلسطينية الذي وقف مع شعبها منذ بداية الحرب عليهم التي بدأت في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الفنانة مادلين طبر الشعب المصري إلى النزول للمشاركة في العرس الجماعي الديمقراطي الذي يؤكد أن مصر بلد ديمقراطي، ولديها حرية في التعبير عن الرأي واختيار الرئيس الذي يمثلهم أمام العالم أجمع.